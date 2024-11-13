ВСУ могут отступить из важного города, а линия фронта к зиме сильно сместится, - FT (карта)

Уже к декабрю линия фронта может сместиться на 30-35 км к западу

Украинские военные якобы готовы отступить с Курахово Донецкой области, однако такого приказа "сверху" еще не поступало. Силы россиян в этом районе несколько раз превосходят ВСУ.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на слова командира артиллерийского подразделения. Отмечается, что российские войска атакуют в этом районе с трех сторон.

"В беседе с изданием командующий артиллерийским подразделением неподалеку от Курахово, где сейчас идут ожесточенные бои, заявил, что украинские военные "готовы отпустить", но приказа "сверху еще нет", — говорится в материале.

Также говорится, что до декабря линия фронта может сместиться на 30-35 км к западу, то есть, всего за несколько недель. Чтобы не допустить этого, Киев якобы намерен мобилизовать порядка 160 тысяч человек. По данным источников FT, более реалистичным выглядит призыв порядка 100 тысяч, что позволит покрыть нехватку солдат наполовину.

Напомним, что пресс-офицер 33-й отдельной механизированной бригады Назар Войтенков говорил, что Курахово оказалось под угрозой окружения российскими войсками. Ситуация в городе стала сверхсложной из-за активного наступления россиян сразу по нескольким направлениям.