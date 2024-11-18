Взрывы в Москве, трагедия в Сумах и другая сторона разрешения на удары вглубь РФ: главное на утро

Главные новости утра 18 ноября

Утро 18 ноября выдалось насыщенным на новости. Рассказываем коротко о важном.

"Телеграф" собрал главные новости утра в одном дайджесте. Ознакомиться с ним можно ниже.

Трагедия в Сумах

Количество пострадавших в результате российского удара баллистической ракетой по жилой многоэтажке в Сумах продолжает неумолимо расти. По состоянию на 8:50 утра, по данным ГСЧС, известно о 89 раненых. Из них 11 детей. Погибли 11 человек, из них 2 детей. Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь сообщил, что без света – часть Сум. Несколько больниц работают на генераторах после ночного удара по критической инфраструктуре. В знак скорби по погибшим в Сумской городской территориальной общине объявлены Дни траура. Речь идет о 18 и 19 ноября.

Удар по Москве

В ночь на 18 ноября дроны посетили Москву. Мощный взрыв был слышен около 03:40 мск. От взрыва в домах дрожали стекла. Местные власти уже поспешили заявить о якобы сбитиях.

"Как рассказали SHOT местные жители, сначала в небе было слышно громкое жужжание, а затем в районе 3:40 раздался мощный взрыв. По словам очевидцев, многие проснулись от этого звука, а в домах задрожали стекла… UPD: Еще один беспилотник, что летел на Москву, был сбит в Павлово-Посадском городском округе", – говорится в одном из российских пабликов.

Удары по России

Решение президента США Джозефа Байдена позволить Украине бить по российской территории ракетами ATACMS значительно усложнит жизнь новоизбранному президенту Дональду Трампу. Как пишет CNN, этот шаг Байдена значительно повышает ставки в войне, которую Трамп обещал закончить. Теперь новому лидеру США будет очень сложно продвигать планы и идеи примирения между Украиной и РФ.

По мнению журналистов, разрешение на использование американских ракет по России можно назвать "достаточно провокационным". С другой стороны, РФ значительно ослаблена тремя годами войны, поэтому она точно не готова к открытой войне против западных стран, чем угрожал Владимир Путин.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне продвинулись в Часовом Яру и на Курахово.