По всей Украине объявляли воздушную тревогу: что стало причиной

В небо поднялся носитель МиГ

Воздушные Силы ВСУ объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины. Сирены прозвучали в 14:10.

Причиной стало обнаружение взлета российского МиГ-31К, являющегося носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Под угрозой оказались все области Украины. Военные призвали население находиться в укрытиях. Об угрозе сообщали в Воздушных силах ВСУ.

В 14:34 объявили об отбое воздушной тревоги. Угроза прошла.

По информации военного паблика "Николаевский Ваньок", самолет-носитель поднялся с аэродрома Саваслейка. МиГ-31К способен нести одну гиперзвуковую ракету "Кинжал", дальность поражения которой достигает 2000 километров.

Ракета Х-47М2 "Кинжал" развивает скорость до 12 тысяч километров в час. Боеприпас может маневрировать на всех участках полета, что затрудняет его перехват системами противовоздушной обороны.

Воздушные Силы подчеркивают необходимость соблюдения правил безопасности во время воздушной тревоги. Рекомендуется находиться в укрытии до отмены сигнала тревоги.

Россияне регулярно применяют "Кинжалы" для ударов по территории Украины. Этот тип оружия используется преимущественно для атак на важные объекты инфраструктуры, а также по мирному населению Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве раздался мощный взрыв. Однако тревогу не объявляли.