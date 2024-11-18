Украина сможет бить американскими ракетами по России: у Трампа заговорили об эскалации

Планы избранного президента не изменились

Будущий советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц говорит, что разрешение для Украины на использование ATACMS по российской территории является "тактическим развитием" ситуации. По его словам, это не изменит планов Дональда Трампа относительно попыток завершить войну.

Об этом он рассказал в эфире канала Fox News. По его словам, это был очередной шаг на "ступеньках эскалации" и никто сейчас не знает, к чему это приведет.

По его словам, КНДР уже передавала баллистические ракеты, артиллерию, а также "десятки тысяч солдат" в РФ, на что последовала реакция Белого дома в виде ослабления ограничений на применение своего оружия.

Уолтц добавил, что после этого Пхеньян отправил больше солдат, а Южная Корея говорит, что готова вмешаться. На этом фоне Китай покупает дешевую нефть в Иране, а тот использует полученные средства, чтобы отправить дроны и ракеты в Россию, которые в конечном итоге прилетают по критической инфраструктуре в Украине.

"Это развитие, но оно тактическое. Президент Трамп говорит о большой стратегии: как мы усадим обе стороны за стол переговоров? Какие рамки соглашения? И кто будет сидеть за этим столом?", — сказал он.

По его словам, работать над решением этих вопросов будет "звездная команда", которая будет смотреть на "более широкие проблемы", чтобы завершить войну.

Как сообщалось ранее, хотя в Белом доме официальное не сообщали о разрешении на применение ATACMS, но глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже сообщил, что Украина получила возможность бить по объектам на территории России на расстоянии в 300 километров от границы.