Україна зможе бити американськими ракетами по Росії: у Трампа заговорили про ескалацію

Плани обраного президента не змінились

Майбутній радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц каже, що дозвіл для України на використання ATACMS по російській території є "тактичним розвитком" ситуації. За його словами, це не змінить планів Дональда Трампа щодо спроб завершити війну.

Про це він розповів в ефірі каналу Fox News. За його словами, це був черговий крок на "сходах ескалації", і ніхто зараз не знає, до чого це призведе.

За його словами, КНДР вже передавала балістичні ракети, артилерію, а також "десятки тисяч солдатів" РФ, на що була реакція Білого дому у вигляді послаблення обмежень на застосування своєї зброї.

Волтц додав, що після цього Пхеньян відправив більше солдатів, а Південна Корея каже, що готова втрутитися. На цьому тлі Китай купує дешеву нафту в Ірані, а той використовує отримані кошти, щоб відправити дрони та ракети до Росії, які зрештою прилітають критичною інфраструктурою в Україні.

"Це розвиток, але він тактичний. Президент Трамп говорить про велику стратегію: як ми посадимо обидві сторони за стіл переговорів? Які рамки угоди? І хто сидітиме за цим столом?", — сказав він.

За його словами, працювати над розв'язанням цих питань буде "зіркова команда", яка дивитиметься на "ширші проблеми", щоб завершити війну.

Як повідомлялося раніше, хоча у Білому домі офіційне не повідомляли про дозвіл на застосування ATACMS, але голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель уже повідомив, що Україна отримала можливість бити по об’єктах на території Росії на відстані 300 кілометрів від кордону.