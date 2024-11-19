Укр

Янукович предоставил гражданство Новинскому по просьбе Порошенко? Блогер раскрыл детали (документ)

Автор
Анастасия Мокрик
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Автор
Вадим Новинский
Вадим Новинский. Фото Коллаж "Телеграфа"

Всплыл важный нюанс

Экс-президент Украины Виктор Янукович мог дать украинское гражданство бывшему народному депутату и бизнесмену, уроженцу РФ Вадиму Новинскому с подачи тогдашнего министра экономики Петра Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер, соведущий YouTube-канала "Исландия" Сергей Иванов, сообщает УНИАН. Он называет Новинского "пророссийским олигархом и главным лоббистом МП в Украине".

"Знаете, я раньше никогда не задавал себе вопрос, каким именно образом это чудовище получило гражданство. И вот недавно, готовя материал о лоббистах МП в Соединенных Штатах, выяснил, что Янукович дал Новинскому гражданство на основании подачи тогдашнего министра экономики Петра Порошенко", — пишет Иванов.

Он уверен, что именно Порошенко попросил Януковича "сделать московского агента гражданином Украины". В качестве доказательства Иванов привел фото соответствующего документа.

"Прошу Вас принять положительное решение о принятии в гражданство Украины Новинского В.В., поскольку у него есть заслуги перед Украиной. Это поддержка Свято-Троицкого Ионинского монастыря, помощь в возрождении Свято-Александро-Невского собора (Крымская епархия)", — пишет Порошенко, точно зная, что эти религиозные учреждения являются московским патриархатом, и способствуя еще большему проникновению церкви ФСБ в Украину", — говорится в сообщении Иванова.

Фото: Сергей Иванов
Фото: Сергей Иванов

Также автор поста пишет, что при полномасштабном вторжении выяснилось, что эта церковь является не только сетью московских пропагандистов, но и сетью корректировщиков и наводчиков.

Он напомнил, что в отношении Новинского введены санкции и открыто уголовное производство по статье 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору). Однако гражданство у него не забрали.

"Так может пора это сделать? А также разобраться, не содержат ли состава преступления по этой статье действия самого Порошенко", — подытожил Иванов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной 2023 года СБУ арестовала "скрытые" активы бывшего народного депутата Украины Вадима Новинского. Сумма активов, попавших под арест, превышает 10,5 млрд гривен.

Теги:
#Украина #Гражданство #Вадим Новинский #Петр Порошенк