Янукович надав громадянство Новинському на прохання Порошенка? Блогер розкрив деталі (документ)

Виплив важливий нюанс

Експрезидент України Віктор Янукович міг дати українське громадянство колишньому народному депутату та бізнесмену, уродженцю РФ Вадиму Новинському з подання тодішнього міністра економіки Петра Порошенка.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише блогер, співведучий YouTube-каналу "Ісландія" Сергій Іванов, повідомляє УНІАН. Він називає Новинського "проросійським олігархом та головним лобістом МП в Україні".

"Знаєте, я раніше ніколи не ставив собі питання, яким саме чином це чудовисько отримало громадянство. І ось нещодавно, готуючи матеріал про лобістів МП у Сполучених Штатах, з’ясував, що Янукович дав Новинському громадянство на підставі подачі тодішнього міністра економіки Петра Порошенка", — пише Іванов.

Він упевнений, що саме Порошенко попросив Януковича "зробити московського агента громадянином України". Як доказ Іванов навів фото відповідного документа.

"Прошу Вас прийняти позитивне рішення про прийняття в громадянство України Новинського В.В., оскільки він має заслуги перед Україною. Це підтримка Свято-Троїцького Іонінського монастиря, допомога у відродженні Свято-Олександро-Невського собору (Кримська єпархія)", — пише Порошенко точно знаючи, що ці релігійні установи є московським патріархатом, і сприяючи ще більшому проникненню церкви ФСБ в Україну", — йдеться у повідомленні Іванова.

Фото: Сергій Іванов

Фото: Сергій Іванов

Також автор посту пише, що за повномасштабного вторгнення з’ясувалося, що ця церква є не лише мережею московських пропагандистів, а й мережею коригувальників та навідників.

Він нагадав, що стосовно Новинського запроваджено санкції та відкрито кримінальне провадження за статтею 111-2 ККУ (допомога державі-агресору). Проте громадянство в нього не забрали.

"Так може час це зробити? А також розібратися, чи не містять складу злочину за цією статтею дії самого Порошенка", — підсумував Іванов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні 2023 року СБУ заарештувала "приховані" активи колишнього народного депутата України Вадима Новинського.Сума активів, які потрапили під арешт, перевищує 10,5 млрд гривень.