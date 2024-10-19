Дефицит планировали снизить, но... Нардеп прокомментировал планы Минэнерго на зиму

Прогнозируемый дефицит может возрасти

Прогнозируемый дефицит электроэнергии в Украине этой зимой составит 3-4 ГВт, но Минэнерго пока не спешит решать эту проблему. Ведь значительную часть планировали покрыть за счет отремонтированных мощностей.

Об этом пишет нардеп Ярослав Железняк. По его словам, в меморандуме говорится о планах властей по возобновлению энергетики и у них есть несколько направлений.

Однако, по отчету Международного валютного фонда (МВФ), дефицит в 3-4 ГВт вполне может возрасти из-за обстрелов РФ. Именно поэтому было отмечено несколько путей разрешения этой ситуации.

Так, на зиму должны увеличить импорт из ЕС в Украину более чем на 2 ГВт, а еще 1 ГВт получить из дополнительной генерации. К тому же, определенный вклад должны внести мощности, которые энергетики обещали отремонтировать к зиме, чтобы вероятность блэкаутов снизилась до минимума.

"Только как-то оно пока не сильно подкреплено работой Минэнерго", — подчеркнул нардеп.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что работа энергетической системы будет зависеть от того, попытаются ли российские оккупанты ее атаковать и удастся ли отбить эти атаки. По его словам, сейчас энергосистема стабилизирована, потому отключений удастся избежать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, насколько украинская энергетика готова к обстрелам РФ. В системе есть определенный запас, однако на долго ли его хватит.