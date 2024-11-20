Могилянка откажется от Telegram. Когда именно и есть ли исключения (приказ)

Доступ к этому мессенджеру будет заблокирован

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" отказался от использования мессенджера Telegram. Президент НаУКМА Сергей Квит подписал соответствующий приказ.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил украинский предприниматель, председатель правления Petcube и соучредитель Fuelfinance Ярослав Ажнюк. Он добавил фото приказа.

Согласно ему, с 2025 года академия прекратит деятельность всех Telegram-каналов и ботов, связанных с учебным заведением, его подразделениями и студенческим самоуправлением. Кроме того, доступ к этому мессенджеру будет заблокирован на территории учебных корпусов и общежитий Могилянки.

Для коммуникации сотрудникам рекомендуют переходить на WhatsApp, Signal, платформу DistEdu и корпоративные сервисы Office 365. Возможность использования Telegram остается исключительно источником информации для проведения научных исследований.

Напомним, в сентябре глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины. Он добавил, что заблокировать Telegram, как это было с "Одноклассниками" и "ВКонтакте", технически тяжелее, но возможно.

Как сообщал "Телеграф", Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" запретил использовать Telegram, но не полностью. Речь идет о запрете использования мессенджера в служебных целях и в целях обмена служебной информацией.