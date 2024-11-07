В КПИ запретили Telegram, но не полностью (видео)
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Мессенджерам запретили пользоваться в конкретных случаях
Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" запретил использовать популярный мессенджер Telegram, но в ряде конкретных случаев.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил доцент вуза Андрей Гаврушкевич. По его словам, речь идет о запрете использования данного мессенджера в служебных целях и с целью обмена служебной информацией.
В то же время, Telegram-каналы подразделений университета, а также его студгородка, деканатов, факультетов, институтов и департаментов, где излагается открытая информация студентам и работникам КПИ, продолжают работать. Об этом также сообщил Гаврушкевич.
КПИ имени Игоря Сикорского — один из крупнейших университетов Украины по количеству студентов с широким перечнем специальностей и образовательных программ для подготовки специалистов по техническим и гуманитарным наукам. Он был основан в 1898 году и входит в рейтинг лучших вузов Украины.
Напомним, в октябре 2024 года в Украине введены ограничения на использование мессенджера Telegram. В первую очередь это касается депутатов Верховной Рады.
Как сообщал "Телеграф" ранее, студенты взбунтовались против запрета популярного мессенджера Telegram в одном из вузов Киева.