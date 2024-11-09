Что думает Зеленский о запрете Telegram в Украине

В Украине давно ведутся дискуссии о блокировке

Президент Владимир Зеленский выступает против запрета мессенджера Telegram в Украине. Однако его беспокоит то, как эту платформу применяет Россия для проведения информационных кампаний.

Об этом рассказал советник главы государства по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в интервью журналисту Кириллу Передрию. По словам чиновника, мессенджер используют не только российские силы.

"Его (Зеленского, — ред.) беспокоит именно анонимность определенных telegram-каналов и то, как они используются в информационных операциях против Украины", — сказал он.

Литвин отметил, что законопроекты о запрете Telegram не учитывают позицию миллионов людей, которые, к примеру, используют мессенджер для отслеживания воздушных тревог. Также, по его словам, этот способ коммуникации используют многие патриотические каналы, спецслужбы и официальные лица.

По его словам, действия Украины должны быть направлены на то, чтобы добавить мессенджеру больше прозрачности, а не на полную его блокировку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что депутаты Полтавского областного совета начали подготовку к голосованию за запрет пользоваться популярным мессенджером Telegram. Там заявили, что сервера Telegram находятся в России.