Могилянка відмовиться від Telegram. Коли саме та чи є винятки (наказ)

Доступ до цього месенджера буде заблоковано

Національний університет "Києво-Могилянська академія" відмовився від використання месенджера Telegram. Президент НаУКМА Сергій Квіт підписав відповідний наказ.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив український підприємець, голова правління Petcube та співзасновник Fuelfinance Ярослав Ажнюк. Він додав фото наказу.

Згідно з ним, з 2025 року академія припинить діяльність усіх Telegram-каналів і ботів, пов’язаних із навчальним закладом, його підрозділами та студентським самоврядуванням. Крім того, доступ до цього месенджера буде заблоковано на території навчальних корпусів та гуртожитків Могилянки.

Для комунікації співробітникам рекомендують переходити на WhatsApp, Signal, платформу DistEdu та корпоративні сервіси Office 365. Можливість використання Telegram залишається виключно як джерела інформації для проведення наукових досліджень.

Нагадаємо, у вересні голова ГУР Кирило Буданов заявив, що Telegram становить загрозу національній безпеці України. Він додав, що заблокувати Telegram, як це було з "Однокласниками" та "Вконтакте", технічно важче, але можливо.

Як повідомляв "Телеграф", Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" заборонив використовувати Telegram, але не повністю. Йдеться про заборону використання месенджера в службових цілях та з метою обміну службовою інформацією.