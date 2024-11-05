Студенты взбунтовались против запрета Telegram в одном из вузов Киева

Telegram разрешено использовать только в личных целях

В Украине в одном из киевских вузов заблокировали Telegram по соображениям безопасности. В Киевском национальном университете (КНУ) имени Шевченко запрещено передавать любую информацию через этот мессенджер.

Как сообщает "Инсайдер", публикуя приказ ректора КНУ Шевченко, Telegram удалили со всех рабочих компьютеров. Теперь для коммуникации в рамках учебного процесса будет использоваться другой способ.

"В КНУ им. Шевченко заблокировали доступ к Telegram: пишут, что распоряжения о блокировке начали выполнять во многих вузах страны", — говорится в сообщении.

Заметим, что эти меры направлены на усиление информационной безопасности в вузах. В то же время официально администрация пока не комментировала это, однако студенты утверждают, что распоряжение по блокированию мессенджера активно вводится во многих учебных заведениях.

Напомним, что Министерство образования и науки Украины рекомендовало вузам следующее:

запретить передавать информацию о работе университета и осуществлять служебную переписку через Telegram;

запретить установку и использование Telegram на служебных и личных устройствах, задействованных для работы;

прекратить работу университетских аккаунтов в Telegram (каналы, боты) и убрать ссылки на них с официальных ресурсов университета;

внедрить технические ограничения для блокировки доступа к мессенджеру.

Эти ограничения относятся только к учебному процессу, в личных целях студентам пользоваться Telegram не запрещали.

В сети украинцы по-разному отреагировали на эти ограничения: кто-то возмущен, а кто-то подчеркнул, что это касается только учебного процесса. Некоторые отметили, что переход на другую платформу будет труднее, чем работать в Telegram.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Верховной Раде также планируют ограничить пользование Telegram.