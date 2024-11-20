Угроза массированной ракетной атаки: в ГУР раскрыли, что задумала Россия

ГУР призвало граждан Украины тщательно проверять информацию и соблюдать спокойствие

Российская Федерация проводит масштабную информационно-психологическую операцию против Украины. В сети появились сообщения о том, что уже в среду, 20 ноября, будет масштабная воздушная атака, в связи с чем посольства США и других стран в Киеве временно прекратили свою работу.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерство обороны Украины. Там заявили, что россияне запустили волну фейков через мессенджеры и другие социальные сети с целью запугать украинцев и осуществить психологическое давление на наше общество.

В ГУР отметили: данные сообщения содержат типичные для российских ИПСО грамматические ошибки.

Украинская разведка призывает граждан страны доверять информации только с официальных ресурсов, а также от спикеров ГУР МО. Также украинцев призвали соблюдать спокойствие, внимательно проверять информацию и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

В случе российских ракетных или дроновых ударов рекомендуется пройти в ближайшее укрытие и не выходить оттуда до отбоя воздушной тревоги.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в посольстве США в Украине прокомментировали сообщения о масштабной воздушной атаке. Там заявили, что это связано с угрозой атаки БПЛА и ракет, а не с изменением ядерной доктрины России.