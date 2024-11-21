Можно ли получить отсрочку при восстановлении на учебу

Народный депутат Украины рассказал, что не так с возобновлением на учебу во время войны

В Украине возросло количество людей, которые захотели восстановиться на учебу в высших учебных заведениях во время военного положения. Вместе с тем, возобновление не дает право на отсрочку, а среди "абитуриентов" есть немало скрывающихся от мобилизации.

Об этих проблемах в системе высшего образования Украины в комментарии "Українським новинам" рассказал народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Он рассказал об одной "схеме": человек учится на третьем курсе, имеет отсрочку от мобилизации, оплачивает следующий семестр. Но ни разу не появляется на занятиях. Далее он не появляется на сессии, а затем приносит академическую справку, где речь идет о "уважительных причинах".

Затем человека отчисляют, но уже в начале следующего учебного года он приходит с той же справкой и возобновляет учебу.

"Вы платите ежегодно 30-60 тысяч гривен за контракт, и таким образом попадаете в эту "карусель". Университет получает финансирование, это неплохо, но вопрос в другом: кто будет защищать нашу страну?", — говорит Бабак.

Он отметил, что Министерству образования и науки Украины нужно найти пути решения этих вопросов.

"Я ничего не имею против этих людей. Может, они действительно не пригодны для службы. Но мы не хотим, чтобы за счет системы образования возникали подобные "карусели". Поэтому сейчас существует проблема с обновлениями, и система блокирует отсрочки. В связи с этим существуют проблемы с переводом между университетами. Я вижу эти трудности. Есть нормальные люди, которые переезжают, например, из Харькова во Львов и хотят перевестись из Харьковского университета во Львовский. Однако это не даст права на отсрочку по причинам, которые мы только что обсудили", — сказал депутат.

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