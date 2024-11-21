Чи можна отримати відстрочку під час поновлення на навчання

Народний депутат України розповів, що не так з поновленням на навчання під час війни

В Україні зросла кількість людей, які захотіли поновитися на навчання у вищих закладах освіти під час воєнного стану. Разом з тим, поновлення не надає право на відстрочку, а серед "абітурієнтів" є чимало тих, хто переховується від мобілізації.

Про ці проблеми в системі вищої освіти України в коментарі "Українським новинам" розповів народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Він розповів про одну "схему": людина навчається на третьому курсі, має відстрочку від мобілізації, оплачує за наступний семестр. Але жодного разу не з'являється на заняттях. Далі вона не з'являється на сесії, а потім приносить академічну довідку, де йдеться про "поважні причини".

Потім людину відраховують, але вже на початку наступного навчального року вона приходить з тією ж довідкою і поновлюється на навчанні.

"Ви сплачуєте щорічно 30-60 тисяч гривень за контракт, і таким чином потрапляєте в цю "карусель". Університет отримує фінансування, це непогано, але питання в іншому: хто буде захищати нашу країну?", — каже Бабак.

Він зазначив: Міністерству освіти і науки України потрібно знайти шляхи вирішення цих питань.

"Я нічого не маю проти цих людей. Може вони справді не придатні для служби. Але ми не хочемо, щоб за рахунок системи освіти виникали такі "каруселі". Тому зараз існує проблема з поновленням, і система блокує відстрочки. В зв'язку з цим існують проблеми з переведенням між університетами. Я бачу ці труднощі. Є нормальні люди, які переїжджають, наприклад, з Харкова до Львова і хочуть перевестися з Харківського університету до Львівського. Однак це не дасть права на відстрочку через причини, які ми щойно обговорили", — сказав депутат.

Раніше "Телеграф" писав, хто з українців може отримати бронь від мобілізації.