Столичный суд оставил под стражей банду грабителей и их главаря

Фигуранты могли выйти под залог

Печерский районный суд города Киева оставил под стражей главаря организованного преступного формирования Сергея Бойко. Такие же решения приняты и в отношении еще трех членов его группировки.

Подозреваемые грабили дома украинцев и пытали потерпевших, пишет "Стопкор". Фигурантам инкриминировали ч. 5 ст. 186 УКУ – открытое похищение чужого имущества (грабеж).

Во время заседания Печерского райсуда 19 ноября одному из исполнителей – Александру Мищенко – был продлен срок содержания под стражей без права внесения залога. Еще одному сообщнику – Григорию Солдатову – уменьшен размер залога.

В тот же день адвокаты организатора группировки Сергея Бойко и его сообщника Игоря Коновала подали ходатайство об отводе судьи, ссылаясь на формальные основания. По мнению потерпевшей стороны, такие действия фигурантов были направлены на сознательное затягивание рассмотрения дела, чтобы сроки содержания под стражей для подозреваемых истекли. Это, в свою очередь, позволило бы изменить им меру пресечения и, возможно, выйти из СИЗО под залог.

В среду, 20 ноября, Печерский суд принял решение продлить Бойко срок содержания под стражей без права внесения залога. Мера пресечения будет действовать до 18 января 2025 года.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала банду рэкетиров во главе с депутатом городского совета Подгородной Днепропетровской области. Подозреваемые требовали "дань" у местных предпринимателей.