Подозреваемый в убийстве Фарион услышал новое решение суда
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Подозреваемому инкриминировано умышленное убийство
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко остается под стражей. Суд принял новое решение в деле.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины. Судьи по ходатайству прокуроров Львовской областной прокуратуры решили продлить Зинченко сроки его меры пресечения.
Теперь подозреваемый в умышленном убийстве известной общественной деятельницы будет находиться под стражей без права на залог еще 60 суток — до 12 января включительно.
Напомним, что 19 июля, на улице Масарика во Львове неизвестный выстрелил в висок Ирине Фарион. Врачи около четырех часов пытались спасти ее жизнь, но это не дало результата. Позже на месте покушения была найдена гильза от пистолета Макарова.
25 июля, в Днепре был задержан подозреваемый в покушении и убийстве языковеда — 18-летний Вячеслав Зинченко. 26 июля суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу без альтернативы внесению залога.
Ранее "Телеграф" показывал эксклюзивные кадры с прощания с филологиней Ириной Фарион во Львове.