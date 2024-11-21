Столичний суд залишив під вартою банду грабіжників та їхнього ватажка

Фігуранти могли вийти під заставу

Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою ватажка організованого злочинного формування Сергія Бойка. Такі ж рішення ухвалено і щодо ще трьох членів його угрупування.

Підозрювані грабували домівки українців й катували потерпілих, пише "Стопкор". Фігурантам інкримінували ч. 5 ст. 186 ККУ – відкрите викрадення чужого майна (грабіж).

Під час засідання Печерського райсуду 19 листопада одному з виконавців – Олександру Міщенку – було продовжено термін тримання під вартою без права внесення застави. Ще одному спільнику – Григорію Солдатову – зменшено розмір застави.

Того ж дня адвокати організатора угрупування Сергія Бойка та його спільника Ігоря Коновала подали клопотання про відвід судді, посилаючись на формальні підстави. На думку потерпілої сторони, такі дії фігурантів були спрямовані на свідоме затягування розгляду справи, щоб строки тримання під вартою для підозрюваних спливли. Це, своєю чергою, дозволило б змінити їм запобіжний захід і можливо, вийти з СІЗО під заставу.

У середу, 20 листопада, Печерський суд ухвалив рішення продовжити Бойку строк тримання під вартою без права внесення застави. Запобіжний захід діятиме до 18 січня 2025 року.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала банду рекетирів на чолі з депутатом міської ради Підгородньої Дніпропетровської області. Підозрювані вимагали "данину" у місцевих підприємців.