Осознали, что мы и есть власть. 8 главных уроков Оранжевой революции

Известные историки и политологи оценили для "Телеграфа" главные выводы мирных протестов 20 лет спустя

Двадцать лет назад, 22 ноября 2004, в Украине началась Оранжевая революция — серия акций протестов и митингов против фальсификации результатов президентских выборов.

Главный украинский гангстер двухтысячных Виктор Янукович был вынужден отказаться от президентского кресла. Это был триумф мирных протестов и начало надежд на прозападный курс Украины.

"Телеграф" провел блиц-опрос среди известных украинских историков и политологов, чтобы понять: какие главные уроки и выводы может вынести для себя Украина через 20 лет после Оранжевой революции.

Историк, офицер 3-й Отдельной штурмовой бригады Александр Алферов

Украинцы осознали, что если они единственные, то они — непобедимы. Так считает историк, ютуб-блогер и офицер 3-й Отдельной штурмовой бригады Александр Алферов. Вторым уроком назвал то, что народ перестал бояться власти и понял, что он ее избирает.

"Первый урок Оранжевой революции — когда народ един, он непобедим. И это то, что мы тогда почувствовали", — говорит историк. — "Во вторых, ни одна власть не может препятствовать. И люди перестали бояться власти. Они тогда поняли, что власть действительно в их руках, потому что они выбирают власть. Народ – носитель власти… Люди поняли, что способны сменить власть. И вот как раз это второй урок Оранжевой революции… Он уже стал одной из частиц нашей украинской генетики", — отмечает Алферов.

В два часа ночи 22 ноября Центральная избирательная комиссия сообщила, что после подсчета 33% бюллетеней лидирует Янукович.

Первоначально революция стала следствием фальсификации — то есть вмешательства в избирательное право людей, отмечает Алферов. Но одновременно во время Оранжевой революции возникают другие лозунги, связанные с предвыборными обещаниями Виктора Ющенко: евроинтеграция, затем появляются пункты о вступлении в НАТО; честность, люстрация.

Третий урок – надо научиться не терять победу.

"Но ментально украинцы привыкли побеждать в битвах. Часто после битвы мы отпускаем победу и не доводим до победы в войне. И вот ситуация с Оранжевой сложилась так же. Мы ее (революцию, — Ред.) выиграли, но разошлись. Это позволило уничтожить последствия Оранжевой революции контрэлитам, Януковичу и, собственно, из среды президента Украины (Виктора Ющенко, — Ред.) вышли его бывшие союзники, которые стали контрэлитами и даже подавно антигосударственными элитами. Так вот, все это привело к тому, что после Оранжевой революции не произошли процессы, о которых говорили на Майдане", — говорит историк.

Игорь Рейтерович, политолог, кандидат политических наук, доцент Киевского национального университета им. Т. Шевченко

Политолог Игорь Рейтерович считает главным выводом (и это четвертый для нас урок), что на Майдане 2004-го года сформировалась украинская политическая нация.

"Главный урок и вывод, который мы можем сделать на основе тех событий, это то, что в 2004 году на Майдане начала формироваться украинская политическая нация. До этого это была достаточно аморфная общность, объединенная определенными вещами, но не имевшая понимания каких-либо основных ценностей и основной цели. И именно в 2004 году эта общность начала формироваться. И она действительно была политическая в том смысле, что в ее основе — вопрос именно принадлежности к Украине, понимание того, в какой Украине эти люди, вышедшие тогда на Майдан, хотели жить", — рассказывает Рейтерович.

Политолог подчеркивает, что на Майдане речь шла об Украине, где большое внимание уделяют свободе, достоинству (в первую очередь человеческой, а позже — национальной). Именно поэтому попытки фальсифицировать выборы были восприняты как очень серьезное оскорбление.

Протест против фальсификации выборов

Пятый урок о том, что является главным фактором объединения для нас.

"И общество на это (оскорбление — Ред.) отреагировало. Мы тогда увидели, что украинцы хорошо умеют сплачиваться, объединяться, если возникают какие-то экзистенциальные угрозы для их существования , и для существования нормального будущего для них и для их детей. Так что это вот ключевой такой вывод, который повлек за собой потом многие другие события".

Так, в 2010 году Виктор Янукович вернулся к власти. Но основы были заложены еще в 2004 и если бы этого не произошло, далеко не факт, где мы были бы сейчас.

Максим Яли, кандидат политических наук, академик Академии политических наук Украины, профессор НАУ

Политолог Максим Яли утверждает, что урок (шестой в нашем перечне) Оранжевой революции и Революции достоинства состоит в том, что мало того, чтобы выйти на протест, отстоять право голоса на демократический выбор (Оранжевая революция) или свергнуть диктатора (Революция достоинства). Мол, это не приводит к революции.

"Революция, с научной точки зрения на этот термин, подразумевает кардинальное изменение политического и экономического развития государства. У нас этого не произошло ни после Оранжевой, ни после Революции достоинства. Не была изменена система. Изменилась власть, но устояла олигархическая система, которая была создана при президентстве Леонида Кучмы", — говорит Яли.

Политолог заключает, что и в первом, и во втором случае политики использовали людей для достижения собственных целей.

"Поэтому урок такой, что необходимо контролировать политиков не только во время массовых протестов, но и после того, как режим меняется, чтобы они выполняли свои обещания и которые они давали на Майдане ", — констатировал политолог.

Александр Зинченко, публицист, историк, журналист и телеведущий

Историк Александр Зинченко обратил внимание на неотрефлексированное наследие от Оранжевой революции. Это рост уровня доверия друг к другу. Доверие медленно возвращалось в украинское общество после напряженной атмосферы СССР с доносами и тоталитаризмом.

"Если на тебя могут написать донос, ты другим людям доверять не будешь, потому что можешь ожидать от них что-то не очень хорошее… Все изменилось радикально именно в 2004 году, 20 лет назад, во время и после Оранжевого Майдана. На всех графиках "Доверия-недоверия" (социологических опросах, — Ред.) недоверие обваливается, а доверие взлетает в небеса", — рассказывает Зинченко, обращая внимание, что эта отметка стабилизируется и не сползает вниз.

После полномасштабного вторжения, согласно результатам некоторых исследований, мы имеем уровень доверия, сравнимый со Скандинавскими странами (выше аналогичных показателей в Польше и Франции). Это фантастический прогресс.

Поэтому это седьмой урок оранжевой революции — украинцы научились доверять.

"Доверие позволило создать горизонтальные связи , которые позволили успешно провести Революцию Достоинства, построить волонтерский фронт, дублирующие структуры для государственных институций, которые помогли выстоять, когда государство не успевало или не справлялось", — говорит Зинченко.

Майдан вызвал еще и всплеск внимания к Украине, отмечает историк. Ведь Оранжевый Вудсток захватил весь мир, ненасильственное сопротивление показывали все мировые каналы. Это была фантастическая промоушн-акция для Украины, и это конвертировалось в экономическом разрезе.

Отсюда урок восьмой – вниманием и инвестициями нужно воспользоваться.

"В течение 5 лет после Оранжевой революции, в том числе благодаря всплеску внимания, в Украину приходит, по современным ценам, 10 миллиардов долларов инвестиций . Это столько же, сколько за 20 других лет вместе: две каденции президента Кучмы, каденцию Порошенко, 5 лет Зеленского. Повторить ничего подобного Украина потом никогда не смогла", — говорит историк.

Это повлияло на все сферы нашей жизни, в том числе экономические показатели и доход. Именно в этот период мы постепенно проработали темы сложного прошлого, преодолели при всех сложностях этот большой и красивый путь к себе самим, к тем, какими мы когда-то были и к которым мы теперь возвращаемся.