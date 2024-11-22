Не войска. Командир Третьей штурмовой назвал главную проблему из-за помощи КНДР России

Корейцы будут не столько воевать, сколько пытаться выжить, считает он

В Курской области, откуда российская армия пытается вытеснить украинские войска, ей помогают бойцы из Северной Кореи. Однако основная опасность партнерства России и КНДР не в ее помощи живой силой.

Как объяснил командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий в интервью "Украинской правде", даже если РФ привлечет 50 тысяч военных из КНДР, радикально это не изменит ситуацию. Ведь Украина применяет современные способы поражения, способные уничтожать большое количество живой силы противника.

"Объясню: мы применяем новые высокоточные и дешевые средства поражения. Сейчас FPV-дрон может стоить и 300 долларов. Изменились типы полевой фортификации, тактические приемы – как в обороне, так и в наступлении. Все это требует серьезной практики. Сейчас две страны в мире имеют такой опыт – мы и Россия. Северная Корея – не слишком современная технологическая страна… Я не думаю, что они смогут воевать в современных реалиях. Конечно, для нас всех это Terra incognita, но и не думаю, что у людей из ГУЛАГа очень высокая мотивация", — отметил Билецкий.

Он добавил, что корейцы будут не столько воевать, сколько пытаться выжить. Значительно большее влияние на войну России против Украины оказывает то, что КНДР поставляет РФ оружие.

"Если говорить о Северной Корее, то мне кажется, что влияние северо-корейского военно-промышленного комплекса на нашу войну на порядок больше, чем все, что может Корея выставить на поле боя. То, что северные корейцы поставили для россиян – это плюс- минус такой же объем артиллерийского боеприпаса, что и все страны НАТО дали нам почти три года. Это проблема", — сказал военный.

По его словам, хотя корейские боеприпасы низкого качества, они оказывают существенное влияние на способность врага продолжать войну. Россия получает от КНДР также ракеты, которыми терроризирует мирные украинские города.

"Без него (корейского боеприпаса, — ред.) они вообще сейчас были бы в ситуации крайнего снарядного голода. Баллистические ракеты, летящие на Киев, Одессу или Николаев – северокорейские. Корейский ВПК – это для нас проблема. А северокорейские войска вряд ли будут значимой проблемой", — резюмировал Билецкий.

Как сообщал "Телеграф", генерал армии Северной Кореи получил ранения во время атаки ракетами Storm Shadow Курской области 20 ноября. Хотя его имя не называется, по данным американских СМИ, речь идет о первом подтвержденном случае ранения высокопоставленного армейского чина вооруженных сил КНДР на приграничной с Украиной российской территории.