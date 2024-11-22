Зачем РФ ударила по Украине межконтинентальной ракетой, объяснил военный эксперт

РФ преследовала не только военные цели

Удар России по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) преследовал не только военные цели, имея и крайне объемную информационно-психологическую операцию (ИПСО). Она посеяла большую панику среди украинцев.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, информационная операция России на фоне этого удара имела несколько этапов.

"Первый этап ИПСО был поделен на два противоположных типа реакций со стороны российских ресурсов. Одни, являющиеся бешеными распространителями пропаганды, долгое время игнорировали факт удара МБР по Украине, другие уделяли ему львиную долю внимания, вбрасывая разные версии о том, какой тип ракеты был применен, по какому объекту наносил удар и так далее", — объясняет Коваленко.

Вторым этапом, по мнению эксперта, был ненавязчивый звонок Марии Захаровой, спикеру МИД РФ, во время ее пресс-конференции. Тогда ей запретили как-либо комментировать удар, однако все это было хорошо слышно в микрофон. Этот момент сразу разлетелся по сети, подняв шквал эмоций у украинцев.

"Подобный перформанс должен был придать таинственности теме удара и как следствие повысить уровень нервозности и психологического прессинга в украинском обществе. Параллельно этот звонок носил и манипулятивный характер, поскольку звучал тип ракеты лишь как "баллистическая", что некорректно и должно уменьшить категорию значимости в экспертных кругах", — добавляет Коваленко.

Он отмечает, что эти манипуляции практически сработали, однако был и провал, ведь большинство "этот цирк" не восприняли серьезно.

Третий этап, по словам Коваленко, – имитация пуска МБР в дневное время. Это сработало и вызвало панику и чувство постоянной нервозности среди украинцев. Если бы запуск межконтинентальной ракеты с утра не оброс огромным количеством "диванных экспертов", то и обеденный пуск не имел бы нужного эффекта. Однако все же восприятие МБР у украинцев было сведено не как к предвестнику Апокалипсиса, а как к ракете категории Х2.

"К концу второй половины дня в российском информационном пространстве стали интенсивно звучать версии, что ракету, применяемую по Днепру, некорректно называть МБР, поскольку это баллистическая ракета средней дальности — БРСД. Таким образом, по окончании дня российская инфосреда получила указание минимизировать возможные применение МБР путем подмены понятий, называя ее БРСД", — говорит военно-политический обозреватель.

Он отмечает, что удар по Днепру планировался не только как военная операция, ведь у него было объемное информационное сопровождение в виде многоэтапной ИПСО. А это подтверждает значимость этого удара для РФ.

В то же время ключевым этапом указанной ИПСО было выступление лидера РФ Владимира Путина. Во время него он акцентировал внимание на успешном применении новейшей ракеты, которая нанесла удар по "военному объекту" в Днепре.

"Указанный этап ориентирован как на российскую целевую аудиторию (технологические достижения российского ВПК), украинскую (устрашение населения Украины в части, касающейся демонстрации намерений РФ продолжать эскалацию конфликта) и распространение информации о прежде всего наличии в России новейших разработок в сфере ракетного вооружения на западную целевую аудиторию, подтверждаемую целым рядом непрофессиональных заголовков и статей в среде международных СМИ", — объясняет эксперт.

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