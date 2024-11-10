Министр объяснил, как учителя смогут получить доплату в размере 1000 гривен

Средства на эти выплаты предусмотрели в бюджете

С 1 января 2025 все учителя общего среднего образования получат доплату в размере 1 тысячи гривен. Для ее получения не требуется никаких дополнительных действий.

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, пишет Укринформ. По его словам, ежемесячную доплату к заработной плате получат все учителя, независимо от того, из города они или села.

"Механизм — это наш внутренний механизм, учитель его не почувствует. Эта доплата не требует никаких дополнительных действий со стороны учителя. И поэтому это наиболее удобное решение", — подчеркнул министр.

Лисовой подчеркнул, что общая потребность для повышения заработной платы учителей и педагогических работников составляет около 300 миллиардов гривен. По его словам, в бюджете в этом году удалось найти только 12 миллиардов гривен, поэтому и было принято решение ввести доплату к учительской зарплате.

Министр рассказал, что уже разработан сценарий повышения зарплаты. Он нуждается при наименьшем поэтапном внедрении 40 миллиардов, а при одномоментном повышении зарплаты для всех педагогов — 300 миллиардов.

"Поэтому мы решили использовать наличные средства для того, чтобы сделать такую доплату на период войны в объеме 1000 тысяч в этом учебном году, 2 тысячи — в следующем учебном году. Следует отметить, что это "чистыми" на руки. То есть в бюджете предусмотрены средства с налогами — то есть это 1300 и 2600 с 1 сентября 2025 года", — подчеркнул Лесной.

Он отметил, что такая норма доплат к заработной плате будет действовать до окончания военного положения в Украине. По его словам, в бюджете 2025 заложено увеличение доплаты до двух тысяч гривен.

"Если у нас будут появляться возможности, а мы над этим работаем, то мы будем увеличивать эту доплату в соответствии с теми возможностями, ресурсами, которые мы будем привлекать на эту цель", — сказал Лесной.

Напомним, Министерство образования и науки заявило, что для повышения зарплат учителям до трех минимальных зарплат (предусмотренных законодательством) требуются дополнительные 270 млрд грн. Как утверждает депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, министр не смог защитить свою позицию и просто согласен с тем, что ему навязывают.