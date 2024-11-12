"Засада в воздухе": украинский FPV-дрон мог уничтожить российский Ка-52

Украинские военные устроили воздушную засаду

Стали известны обстоятельства уничтожения российского боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор" украинским FPV-дроном. Инцидент произошел 7 ноября, когда российский вертолет выполнял задание в составе сводного отряда.

Вместе с Ка-52 в воздухе якобы находились также Ми-28НМ и Ми-8, направлявшиеся к линии фронта для поддержки наземных подразделений россиян. Об этом в российских пабликах написал один из пропагандистов.

По информации из российских источников, украинские военные устроили воздушную засаду. FPV-дрон ожидал появления российских вертолетов в определенном секторе. Атака произошла в полдень — беспилотник нанес точный удар по Ка-52.

Российский пропагандист отметил, что "ничто не предвещало трагедию" для экипажа боевой машины. После попадания украинского дрона командир Ка-52 погиб, штурман якобы катапультировался и выжил.

Пост в русском паблике. Снятие

Ка-52 "Аллигатор" — это современный российский боевой вертолет, стоимостью около 16 миллионов долларов. Эти машины регулярно применяются российскими войсками во время боевых действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно россияне могли потерять вертолет возле Крыма. Предварительно вертолет упал из-за выхода из строя электроники.