Жена футболиста сборной Украины покорила красотой Лондон (фото)

Девушка отдохнула в столице Великобритании

Самый стабильный игрок сборной Украины в АПЛ, центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный вместе со сборной Украины как минимум сохранил прописку в Лиге B Лиги наций УЕФА. В это время его жена Ангелина съездила отдохнуть в Лондон.

Соответствующие снимки супруга футболиста опубликовала на своей странице в Instagram. Девушка опубликовала целую фотосессию с поездки.

"Атмосфера Лондона", — подписала снимки Забарная.

Ангелина Забарная в Лондоне

"Красотка среди красоты", "С тобой Лондон еще красивее", "Ангелина, вы снова всех превзошли", "Очаровательная", — в сети комплиментами встретили снимки Забарной.

Напомним, сборная Украины выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете.

Отметим, в первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1), а в шестом — обыграли Албанию (2:1).