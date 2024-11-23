Свет в воскресенье будет целый день, но не у всех

На выходных украинцев ждут более мягкие ограничения

В воскресенье, 24 ноября, в Украине будут действовать отключения электричества для населения. Этот период будет длиться четыре часа.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в своем telegram-канале. Отмечается, что перебои будут наблюдаться с 14:00 по 18:00.

При этом отключения будут происходить лишь по одной очереди из шести. Это значит, что некоторые очереди останутся без света на два часа за весь день, но у большинства отключений не будет вовсе.

Причиной перебоев со светом называют массовый обстрел 17 ноября, когда по Украине было выпущено более сотни крылатых ракет и почти сотня дронов за один раз.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — сообщили в Укрэнерго.

Информацию об очередях отключений в конкретной области можно найти на ресурсах региональных облэнерго или локальных филиалов ДТЭК.

Стоит отметить, что на выходных ограничения по электричеству всегда более мягкие, так как в эти дни не работают крупные промышленные объекты.

Как сообщалось ранее, эксперты назвали три сценария отключения света зимой. Они считают, что совсем без перебоев обойтись не удастся, но блекаутов по 20 часов не будет.