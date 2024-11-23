Світло в неділю буде цілий день, але не у всіх

На вихідних українців чекають м’якіші обмеження

У неділю, 24 листопада, в Україні діятимуть відключення електрики для населення. Цей період триватиме чотири години.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у своєму telegram-каналі. Зазначається, що перебої спостерігатимуться з 14:00 до 18:00.

При цьому відключення відбуватимуться лише по одній черзі із шести. Це означає, що деякі черги залишаться без світла на дві години за весь день, але більшість з них відключень не матиме зовсім.

Причиною перебоїв зі світлом називають масовий обстріл 17 листопада, коли по Україні було випущено більше сотні крилатих ракет і майже сотня дронів за один раз.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — повідомили в Укренерго.

Інформацію про черги відключень у конкретній області можна знайти на ресурсах регіональних обленерго чи локальних філій ДПЕК.

Варто зазначити, що на вихідних обмеження з електрики завжди м’якіші, оскільки в ці дні не працюють великі промислові об’єкти.

Як повідомлялося раніше, експерти назвали три сценарії відключення світла взимку. Вони вважають, що без перебоїв обійтися не вдасться, але блекаутів по 20 годин не буде.