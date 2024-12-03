Дослужился до должности комбата: как изменился Олег Ляшко, который пошел воевать в ВСУ

Политик поступил на службу в октябре 2022 года

Олег Ляшко — известный украинский политик из "Радикальной партии Олега Ляшко, который много лет был депутатом Верховной Рады. В октябре 2022 года главный радикал страны пополнил ряды ВСУ и пошел воевать фронт. Сегодня, 3 декабря, Ляшко отмечает свой день рождения — ему исполнилось 52 года.

"Телеграф" расскажет, как изменился Олег Ляшко за время службы в Вооруженных силах Украины и до какой должности он дослужился.

Олег Ляшко и военная служба

В начале октября 2022 года Олег Ляшко сообщил в своем Facebook, что принял присягу и вступил в ряды Вооруженных сил Украины в звании солдата.

"Нет большей чести, чем защита родной Украины. Служу украинскому народу", — говорится в посте экс-нардепа.

Позже сообщения в социальных сетях экс-нардепа свидетельствовали о том, что он является младшим сержантом, командиром 2 отделения взвода БПЛА РВП 63-й отдельной механизированной бригады. Ранее Ляшко заявлял, что воевал в Лимане, на участке Волчанска до Купянска, а также делился фото из-под Бахмута.

А в октябре 2024 года стал известно, что экс-нардеп Олег Ляшко официально был назначен командиром батальона беспилотных систем в 63 отдельной механизированной бригаде. В сообщении пресс-службы 11 армейского корпуса Сухопутных сил ВСУ сообщили, что в течение двух лет службы Ляшко себя хорошо зарекомендовал, поэтому и получил эту должность.

Также в сообщении отмечалось, что подразделение беспилотников 63 ОМБр, в котором служит Ляшко, вошло в 10 лучших подразделений по эффективности поражения живой силы и военной техники армии РФ с использованием беспилотных систем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел новоиспеченный комбат Олег Ляшко в молодости. С пышной шевелюрой и острыми чертами лица.