Следующая цель ATACMS в России: куда могут ударить ВСУ американскими ракетами

В США составили карту из 200 военных целей в зоне досягаемости американских ракет ATACMS

Одной из следующих целей Вооруженных сил Украины для удара ATACMS может стать Ростовская область России. Атакованы могут быть как минимум четыре военных аэродрома, которые расположены в регионе.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. Отмечается, что после того, как союзники разрешили Украине бить по целям на территории РФ, российские аэродромы, склады боеприпасов и полигоны больше не безопасны.

"Ростов является местом высадки многих войск, которых транспортируют большими военными самолетами, экипируют, грузят в автобусы и везут на оккупированный восток Украины. Удар по региону может быть сокрушительным и разбрасывать ключевой плацдарм для дислокации российских войск", — пишет WSJ.

В США составили карту из 200 военных целей в зоне досягаемости американских ракет ATACMS.

ATACMS — это американская ракета большой дальности, которая способна поразить объекты на расстоянии до 300 километров, что значительно увеличивает потенциал ударов по стратегически важным целям на территории противника.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 ноября в Брянской области РФ раздались взрывы на военном объекте. По данным российских СМИ, это произошло в городе Карачев. В Минобороны РФ заявили, что по военному объекту был нанесен удар ракетами ATACMS.