"Зате є бронь": у ТікТоці завірусилося відео з Добкіним-дияконом

Це не перший подібний випадок

Колишнього мера Харкова Михайла Добкіна помітили під час служби у церкві. Ще у квітні 22 року його висвятили у диякона в УПЦ МП.

У мережі з'явилося відео, на якому Добкіна помітили у церковному вбранні. Під час служби він махав кадилом.

У якій саме церкві експолітик брав участь у богослужінні не уточнюється. Проте у коментарях під відео зазначається, що це був один з храмів УПЦ МП у Харкові.

Це відео викликало бурхливу реакцію у користувачів соцмережі. Зокрема, багато хто висловився щодо мотивів, які спонукали Добкіна стати дияконом.

Нагадаємо, Добкін отримав сан диякона УПЦ Московського патріархату у квітні 2022 року. Диякон допомагає священнику під час служби, а за необхідності може відслужити панахиду, похорон, акафісти та молебень.

У квітні 2023 року Добкіна помітили на Великдень під час служби у церкві. Він служив у Великодньому богослужінні у храмі Благовірної цариці Тамари.

Відео у своїх соцмережах опублікував один із парафіян храму. Під час зустрічі він попросив диякона передати на камеру побажання воїнам ЗСУ на передовій.