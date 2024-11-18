До Днепропетровщины осталось 8 км. Насколько серьезна ситуация в Курахово (карта)

Содержание города сейчас – это уж очень тактически невыгодная задача, пишет Бутусов

Сейчас самое горячее и самое тяжелое место на фронте – это район Курахово. В месте продвижения врага осталось очень близко к границе Днепропетровской области.

Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Он проанализировал ситуацию, сложившуюся на критических участках фронта по состоянию на 16 ноября.

По его словам, в районе Курахово враг сосредотачивает свои основные усилия, сам город под ударом. Враг продвигается со всех сторон.

"Мы видим, какие глубокие охваты с юга сейчас враг делает после захвата Угледара. Российское наступление на этом направлении остановить не удается. Буквально сотни квадратных километров врагу удалось захватить только на одном этом направлении в этом году. Курахово уже фактически охвачено с флангов очень глубоко. И содержание уже этого района, который на самом деле является очень выгодным тактическим рубежом обороны, сейчас уже невыгодно для нас, потому что враг с флангов глубоко охватил коммуникации и усложнил оборону", — пишет Бутусов.

Также в издании отмечается, что фактически наши войска сейчас должны думать об организованном уходе с некоторых участков фронта, где фактически можно говорить, что враг наметил оперативное оцепление в Курахово.

Бутусов говорит, что в этом месте здесь очень близко к границам с Днепропетровской областью, с центральной Украиной.

"Ближайшая точка на этом участке — это 8 километров. Всего 8 километров, и враг уже выйдет в Днепропетровщину", — пишет он, добавляя, что враг имеет преимущество в этом районе, управление боевыми действиями у них осуществляется более организованно, более целенаправленно.

"Как ни прискорбно, будем говорить о действиях, методах управления командования ОТУ "Донецк", которое не может стабилизировать ситуацию. Враг сейчас сделал для себя Курахово очень удобным выступлением во фронте, которое они пытаются срезать. Для нас содержание Курахового сейчас – это уже очень тактически невыгодная задача, очень трудная, потому что она требует большого количества сил, а враг может диктовать инициативу, наносить удары с разных сторон", – говорится в материале издания.

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