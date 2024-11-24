Горяче на фронте повсюду

Россияне продолжают давить на Силы обороны Украины. В частности, противник продвинулся в Курской области России.

По данным аналитиков DeepState, российские войска продвинулись у Гордеевки Курской области. В свою очередь Reuters со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ пишет, что Россия вернула под контроль более 40% территории Курщины, которую контролировали украинские войска.

По данным собеседника издания, по состоянию на данный момент Силы обороны контролируют около 800 км². Ранее эта цифра могла достигать 1376 км².

"Враг усиливает контратаки. Сейчас мы контролируем примерно 800 квадратных километров. Мы будем удерживать эту территорию столько, сколько будет целесообразно с военной точки зрения", — скакал собеседник издания.

Также россияне продвинулись возле Пушкино, Юрьевки и Петровки Донецкой области. Кроме того, враг продвинулся возле Романовки, Елизаветовки и в Ильинке.

Российские войска также продвинулись возле Раздольного, Великой Новоселки, Нелиповки в Донецкой области. А также в Кругляковке Харьковской области и в Берестках возле Курахово.

Как сообщалось ранее, источник "Телеграфа" в Министерства обороны рассказывал, что оккупанты готовили крупную военную операцию в Запорожской области. Однако теперь они снимают оттуда подразделения и перебрасывают их в Курскую область, где интенсивность боев стала выше, чем на Покровском направлении.