Россияне продвигаются в Курской области: какой процент территорий уже смог вернуть себе враг (карта)
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Горяче на фронте повсюду
Россияне продолжают давить на Силы обороны Украины. В частности, противник продвинулся в Курской области России.
По данным аналитиков DeepState, российские войска продвинулись у Гордеевки Курской области. В свою очередь Reuters со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ пишет, что Россия вернула под контроль более 40% территории Курщины, которую контролировали украинские войска.
По данным собеседника издания, по состоянию на данный момент Силы обороны контролируют около 800 км². Ранее эта цифра могла достигать 1376 км².
"Враг усиливает контратаки. Сейчас мы контролируем примерно 800 квадратных километров. Мы будем удерживать эту территорию столько, сколько будет целесообразно с военной точки зрения", — скакал собеседник издания.
Также россияне продвинулись возле Пушкино, Юрьевки и Петровки Донецкой области. Кроме того, враг продвинулся возле Романовки, Елизаветовки и в Ильинке.
Российские войска также продвинулись возле Раздольного, Великой Новоселки, Нелиповки в Донецкой области. А также в Кругляковке Харьковской области и в Берестках возле Курахово.
Как сообщалось ранее, источник "Телеграфа" в Министерства обороны рассказывал, что оккупанты готовили крупную военную операцию в Запорожской области. Однако теперь они снимают оттуда подразделения и перебрасывают их в Курскую область, где интенсивность боев стала выше, чем на Покровском направлении.