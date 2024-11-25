Правнучку бывшего главы СССР Никиты Хрущева хотят "отменить" в России: чем она "провинилась"

Россиянам не нравится позиция Хрущевой

Правнучку бывшего Главы правительства СССР Никиты Хрущева Нину, которая эмигрировала в США и критикует путинский режим, в России просят проверить на шпионаж. Её хотят наказать за призывы к развалу России и запретить ей выступать с лекциями в РФ.

Об этом пишут российские СМИ. По их словам, "возбудились" по данному поводу члены движения "Зов народа". Они посетовали на ее запланированное выступление в "Ельцин-центре" 26 ноября.

"Она всегда публично продвигает радикальную антироссийскую позицию. Она множество раз осуждала СВО (войну в Украине — Ред.) и говорила о развале России, подробно рассуждала о том, как наша страна перестанет существовать в нынешних пределах",- жалуются пропагандисты.

Напомним, что Нина Хрущева сейчас работает профессором Новой школы в Нью-Йорке, где читает курсы по международным СМИ, культуре, пропаганде и капитализму, а также современной политике и истории Российской Федерации. Она выступала против политики Путина еще с 2000-х годов, но когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Нина Хрущева заявила, что Путин "пересек черту".

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