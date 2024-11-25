Росіянам не подобається позиція Хрущової

Правнучку колишнього Глави уряду СРСР Микити Хрущова Ніну, яка емігрувала до США і критикує путінський режим, у Росії просять перевірити на шпигунство Її хочуть покарати за заклики до розвалу Росії та заборонити їй виступати з лекціями в РФ.

Про це пишуть російські ЗМІ. За їхніми словами, "збудилися" з цього приводу члени руху "Зов народа". Вони нарікали на її запланований виступ у "Єльцин-центрі" 26 листопада.

"Вона завжди публічно просуває радикальну антиросійську позицію. Вона багато разів засуджувала СВО (війну в Україні — Ред.) і говорила про розвал Росії, докладно міркувала про те, як наша країна перестане існувати в нинішніх межах", — скаржаться пропагандисти.

Нагадаємо, що Ніна Хрущова зараз працює професором Нової школи в Нью-Йорку, де читає курси з міжнародних ЗМІ, культури, пропаганди та капіталізму, а також сучасної політики та історії Російської Федерації. Вона виступала проти політики Путіна ще з 2000-х років, але коли у лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Ніна Хрущова заявила, що Путін "перетнув межу".

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