"Кому там будильник поставили?": на Виннитчине людей замучил сигнал об отбое тревоги

Такое происходит уже не в первый раз

В городе Ладыжин Винницкой области на протяжении часа звучал сигнал отбоя воздушной тревоги. Такая ситуация происходит уже не в первый раз.

Информация об этом появилась в местных Telegram-каналах. Отмечается, что в ГСЧС заявили о поломке автоматики, подающей сигнал о начале воздушной тревоге и отбое.

Соответствующие сообщения от местных жителей стали появляться в социальных сетях около 7 часов утра. Уже к 7:40 сигнал отбоя перестал тревожить граждан.

Оказалось, что для горожан это не впервые, потому что в прошлый раз тревога звучала полчаса.

В комментариях пользователи сети отмечают, что на сей раз это был рекорд по звучанию отбоя воздушной тревоги в Ладыжине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Харькове утром 25 ноября раздалось несколько мощных взрывов. Это случилось после массированной атаки "шахедов" по Украине. Важно отметить, что изначально в регионе не объявляли воздушную тревогу. Область стала "красной" на карте только уже после удара по городу.

Как позже стало известно, в результате происшествия есть 19 пострадавших. Среди них 13 женщин и 6 мужчин. 16 раненых находятся в среднем состоянии тяжести. К сожалению, вражеский снаряд попал во дворы среди жилых многоэтажек.