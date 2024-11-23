Миллионы новых мигрантов: украинцы начнут убегать за границу, спасаясь от сильных морозов, пишет The Times

Сейчас Украина должна полагаться на защиту энергетических объектов постройками только первого и второго уровня, а также системами ПВО

Европа в ближайшее время может увидеть очередную волну массовой миграции из Украины, когда температура упадет до нуля и начнутся масштабные отключения электроэнергии. Миллионы украинцев будут спасаться от морозов в Европе, поскольку более 80% энергетики Украины разрушены или повреждены – а достаточной защиты для электростанций украинские власти так и не построили.

Об этом пишет издание The Times со ссылкой на собственные источники. Причин, отмечается в материале, несколько – отсутствие достаточного финансирования, паралич подрядчиков через рейды правоохранительных органов, и фатальная коррупция, которая окончательно остановила сооружение защиты.

"На этой неделе Россия нанесла крупнейшие за последние месяцы авиаудары по энергетической инфраструктуре Украины. Сотни тысяч человек проводят до шести часов подряд в темноте без тепла, света и проточной воды", — напомнило издание.

Действующий глава агентства по защите критической инфраструктуры Сергей Сухомлин сказал в комментарии, что агентству пришлось пересматривать некоторые контракты на строительство защиты. Он дипломатично выразился, что подрядчики ожидали "слишком больших доходов". Его предшественник Мустафа Найем был отправлен в отставку в июне 2024 года – как сам Найем утверждает, отставка произошла по его желанию и была своеобразным протестом против провалов правительства. Кроме этого, уволили Владимира Кудрицкого, главу НЭК "Укрэнерго". Однако не похоже, чтобы это помогло.

"Подрядчики заявили, что они пытались продолжить строительство бункеров, но им пришлось брать кредиты, чтобы финансировать минимальный объем работ, чтобы продолжить строительство — и что сооружения еще далеки от завершения. В офисе одной из ведущих украинских строительных компаний, участвующей в контрактах по охране подстанций, правоохранители обыскали офисы и действовали без ордера, изъяв компьютеры, телефоны и документы. Компания также заявила, что правительство не выделило средства, необходимые для строительства бункеров", – добавляет издание.

В итоге сейчас Украина должна полагаться на защиту энергетических объектов сооружениями только "первого и второго уровня" – это так называемые габионы, которые заполняются камнем, и надземные бетонные укрытия, а также системы противовоздушной обороны. Однако все это не способно полностью защитить энергосистему, а без возможности отапливать жилье и пользоваться электроэнергией вскоре миллионы украинцев могут отправиться на Запад – с целью хотя бы переждать зиму.

Как сообщал "Телеграф", энергетика – один из пунктов, содержащийся в Плане устойчивости, представленном президентом Украины Владимиром Зеленским 19 ноября в ВР. Но о каких именно мерах идет речь, пока неизвестно.