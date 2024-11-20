Снег, гололед, дождь: в Украине в четверг резко ухудшится погода

Узнайте в материале "Телеграфа", где будет идти больше осадков

В четверг, 21 ноября, по всей Украине объявили предупреждение из-за непогоды. В регионах будет идти снег с дождем.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Так, по данным синоптиков, завтра по всей стране, кроме западных и большинства северных областей, порывы ветра будут достигать 17-22 м/с.

В Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью пройдет дождь и мокрый снег. В Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях ожидается дождь. В западных, большинстве северных и Винницких областях на дорогах образуется гололедица.

Из-за непогоды по всей Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

По данным синоптика Игоря Кибальчича, в Украине ожидается неустойчивая и ветреная погода. В большинстве областей пройдут умеренные, значительные осадки в виде дождя и снега. Ветер в западных областях западного направления, 5-10 м/с, на остальной территории южный, 9-14 м/с, днем порывы, 17-23 м/с. Температура воздуха в северо-западных областях в течение суток будет колебаться в пределах -2… +3 тепла, в остальных регионах +8… +13 тепла, на юге местами +14… +16 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в Украине в конце ноября. Температура воздуха, как и атмосферное давление, будет сильно колебаться в течение всей третьей декады месяца.