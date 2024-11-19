Снег и морозы: когда в Украине резко ухудшится погода

Украину накроют сильные дожди со снегом

В ближайшие дни в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий. В частности, с 21 ноября температура воздуха снизится до минусовых отметок почти по всей территории страны.

Кроме того, на территории большинства областей ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, 20 ноября температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, днем +6...+11, на юге до +15 градусов. Однако уже 21-22 ноября температура резко снизится. Ночью ожидается от +3 до -3 градуса, на западе страны похолодает до -6 градусов. На юге и востоке Украины будет теплее: +1…+7, днем 21 ноября +7…+12 градусов.

23-25 ноября на большинстве территории Украины ожидается -3...-6 градусов в ночное время, днем около нуля. На юге и востоке страны будет теплее: ночью от 0 до -3, днем до +6 градусов.

Кроме того, по прогнозу синоптиков, с 20 по 24 ноября страну накроют сильные дожди со снегом. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, а в Карпатах поднимется метель с порывами до 30 м/с. Снежный покров достигнет 15 сантиметров, в горах – до полуметра. Водителей предупреждают об гололедице. Ненастье придет с запада и через несколько дней достанется восточных областей.

Карта осадков в Украине 20 ноября

Карта осадков в Украине 22 ноября

Напомним, ранее "Телеграф" писал, в каких областях на днях сильнее всего ухудшится погода. Об этом рассказал известный синоптик Виталий Постригань.