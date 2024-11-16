Точность попадания "Шахедов" выросла в десятки раз: эффективны ли РЭБ против них

Без нюансов не обошлось

Россияне модернизировали "Шахеды", которыми атакуют Украину, обновив модуль спутниковой навигации. Это улучшает точность их попадания в десятки раз.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Telegram-канале "Полковник ГШ". Отмечается, что оккупанты заменили стандартный модуль спутниковой навигации на новый RTK GNSS типа Beitian BT-982K1 (L1, L2, L5).

При этом по сравнению со стандартным SPGM 220 L1, L2 новый модуль поддерживает L5 диапазон частот. То есть, главным обновлением "Шахедов" стала технология Real Time Kinematic (RTK).

Теперь российские дроны могут устанавливать месторасположение с точностью до миллиметра в режиме реального времени через интернет. Однако для регулярной работы с этим требуется платная подписка.

К тому же карта покрытия выглядит следующим образом:

Это обновление увеличивает точность "Шахедов". Однако есть и нюанс, ведь поправка производится с учетом данных, полученных со спутников. Поэтому, если будут эффективно работать роботы средств электронной борьбы, сама технология RTK не будет работать.

Заметим, что оккупанты регулярно модернизируют свои дроны. Поэтому в марте этого года они начали ставить на Shahed-136 блоки навигации DGPS – это дифференциальная глобальная система позиционирования. Она также обеспечивает повышенную точность вычисления местоположения.

Напомним, российские "Шахеды" были недавно модернизированы, теперь они несут термобарические боеприпасы. Кроме того, уже сейчас украинцы могут наблюдать за тем, как ударные дроны регулярно летают на очень низкой высоте.

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