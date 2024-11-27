Самостоятельно воспитывала будущего премьер-министра: как выглядит мама Юлии Тимошенко

Сейчас о женщине практически ничего не известно

Сегодня, 27 ноября, отмечает день рождения лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия Тимошенко. Ей исполняется 64 года. Чиновница занимается политикой уже более 30 лет. Больше всего Тимошенко критикуют за кабальные газовые соглашения с Россией, подписанные в 2009 году. Согласно договоренностям, Украина должна была платить за 52 миллиарда кубометров газа, независимо от того, нужен ей такой объем или нет. За такие сделки ей назначили тюремное заключение.

Между тем "Телеграф" расскажет, что известно о маме Юлии Тимошенко, и как она выглядит.

Что известно о маме Юлии Тимошенко

Людмила Николаевна Телегина родилась в 1937 году в Днепре. В первый раз она вышла замуж в 18 лет, но брак не сложился. Вторым избранником Людмилы стал Владимир Григян, в котором и родилась будущий премьер-министр. Когда Юлии было 3 года, родители развелись.

В интервью Тимошенко рассказывала, что у нее сложились очень теплые отношения с матерью и даже называла ее своим кумиром. А вот с отцом, общение хоть и было, но близки они не стали. Будущий политик проживала с мамой в двухкомнатной квартире в Днепре. А потом она перебралась в Киев, где и строила политическую карьеру.

В 2014 году у Людмилы Николаевны начались проблемы с позвоночником. А уже через год возникло воспаление лёгких. В этот период у женщины отказали ноги.

Фото: Tabloid

В 2020 году Людмила Николаевна заболела коронавирусом. Женщина очень тяжело проживала недуг. Несмотря на это, маме Тимошенко удалось поправиться.

Фото: УНИАН

Где сейчас мама Юлии Тимошенко

В последний раз Юлия Тимошенко публично поздравляла маму с днем рождения в 2022 году. Тогда Людмиле Телегиной исполнилось 85 лет.

Нардепка отмечала в своем поздравлении, что мама желала ей никогда не видеть войны. Сама же жила в годы Второй мировой войны и хорошо знала, что это такое. Однако пришлось столкнуться с этими событиями снова. Также Тимошенко пожелала ей долгие годы жизни.

"Поздравляю тебя, мой самый дорогой в мире Человек! Живи, мама, обязательно живи! Ты должна дождаться хороших новостей для всех нас! Нашей победы!", — написала политик.

За последние годы о Людмиле Николаевне почти нет новостей. Потому неизвестно, где она сейчас проживает и как себя чувствует. Сейчас женщине 87 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника. Сейчас он сотрудничает с оккупационными российскими властями, а женщина работает в киевском театре.