В Киеве задержали очередную руководительницу МСЭК. Какие услуги она предоставляла мужчинам

Подозреваемой грозит до семи лет тюрьмы

В Киеве разоблачили главу межрайонной МСЭК, которая помогала мужчинам получить инвалидность. Правоохранители сообщили ей о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. По данным следствия, чиновник утвердила и подписала акты осмотра медико-экспертной комиссией о наличии у двух военнообязанных третьей группы инвалидности. Фейковые диагнозы уже отменены комиссией Центральной МСЭК.

В ходе следствия полицейские установили, что в служебные обязанности женщины входило определение группы инвалидности лиц при прохождении ими медицинского осмотра. Фигурантка решила воспользоваться своим служебным положением и, находясь в составе комиссии МСЭК, утвердила и подписала двоим мужчинам призывного возраста третью группу инвалидности, что позволяло военнообязанным беспрепятственно пересекать границу и уклоняться от мобилизации. Один из мужчин уже успел уехать из Украины по фейковой инвалидности.

Следователи сообщили женщине о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 332 – содействие совершению незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенном должностным лицом с использованием служебного положения, ч. 5 ст. 27 в. 336 – пособничество в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, в особый период, ч. 1 ст. 366 – составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов. Фигурантке грозит до семи лет с лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 7 ноября заместитель главного врача Центральной МСЭК попалась на крупной взятке.