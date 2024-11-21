Миллионерка из МСЭК расплакалась во время апелляции: что решил суд

Суд продлил содержание под стражей, а размер залога уменьшил

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей скандальную руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу. Подозреваемая расплакалась во время заседания, когда просила изменить меру пресечения.

По ее словам, даже пять миллионов гривен залога для нее недоступны из-за ареста всех средств. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщило "Общественное Хмельницкий".

Суд продлил содержание под стражей до 3 декабря, а размер залога уменьшил с 500 до 300 миллионов гривен. В случае внесения залога, Крупа должна прибывать на вызовы следствия, не общаться с работниками МСЭК и заявителями, а также сдать загранпаспорта.

По данным прокурора Вадима Сидоренко, во время 22 обысков у Крупы изъяли почти 6 миллионов долларов наличными, драгоценности и брендовые украшения. Следствие также наложило арест более чем на 150 объектов недвижимого имущества, зарегистрированных на семью и связанные компании. Среди них – 30 объектов в Украине и за границей: в Австрии, Испании и Турции.

Адвокаты настаивают на нарушениях при задержании. По словам защитницы Анжелики Моисеевой, нет доказательств того, что Крупа выбрасывала сумки с деньгами за окно, как утверждает обвинение. Защита также указывает на отсутствие доказательств влияния на свидетелей и риска побега, поскольку подозреваемая депутат и не может оставлять Украину без разрешения.

Пока "заслуженный врач Украины" Татьяна Крупа находится в киевском СИЗО в камере площадью 12,4 квадратных метра. Ее дело передали в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Напомним, о том, что ДБР разоблачило на незаконном обогащении руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына, занимающего руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области, стало известно 4 октября. А 7 октября Печерский райсуд Киева отправил чиновницу под стражу.

Ранее "Телеграф" писал, что задержанная с миллионами долларов глава Хмельницкого МСЭК до сих пор получает зарплату. Оказывается, контракт Татьяны Крупы продолжает оставаться в силе.