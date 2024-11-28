Эти фамилии носят только умные украинцы: проверьте свою в списке

Эти фамилии сохранились до сих пор

Украинские фамилии на самом деле таят в себе много информации о своих носителях. Например, даже об умственных способностях их предков.

"Телеграф", ссылаясь на работу "Современные украинские фамилии" языковеда Юрия Редько, рассказывает о родовых именах украинцев, которые давали людям с высоким интеллектом. Если ваша фамилия звучит так, то, возможно, ваши предки были очень умными.

Так, фамилиями, за основу для образования которых послужила характеристика интеллектуальных свойств, являются:

Мудрый,

Мудрык,

Мудрак,

Мудрець,

Змыслый,

Мудрейовськый,

Мудрецькый,

Розумнюк,

Голова,

Головач.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как советские власти "перекраивали" украинские фамилии. Политика принудительной русификации продолжалась столетиями.

Также мы сообщали об украинских фамилиях, которые давали древним модникам. Они настолько хорошо следили за своим внешним видом, что получили свои родовые имена именно по этой причине.