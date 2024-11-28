Закон о повышении налогов вступит в силу раньше времени: кому это создаст проблемы

Важная информация, в которой необходимо разобраться

В четверг, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов. В этот же день официальное издание ВР "Голос Украины" обнародовало этот закон, а значит он вступит в силу уже 29 ноября.

Таким образом военный сбор в Украине возрастет с 1,5% до 5% за два дня до окончания ноября, что создаст кучу проблем для бизнеса. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале.

"Ну да….опубликовали сегодня уже. Завтра выйдет газета с сегодняшней датой. Это столько неудобств создаст. Вот, 44-и дня тянули и уже один день могли и подождать. А так мощно создали на ровном месте проблему для бизнеса. Но уже ничего не сделаешь-29 ноября (а не 01 декабря как обещали) закон вступит в силу. И оставшиеся дни придется как-то бизнесу пересчитывать по ставке 5%", — написал Железняк.

По его словам, такая поспешность действительно создаст проблемы бизнесу, так как 28 дней месяца действовала одна ставка (1,5% военного сбора) и 2 дня будет действовать 5%. Это станет реальной головоломкой, ведь перед предпринимателями возникнет ряд вопросов.

"Вы просто представляете сколько это добавило сейчас работы бизнесу как это посчитать????!!!! Как доплатить по тем, кому уже зарплату выплатили???? Зачем это было делать? Два дня нельзя было подождать? P.S. Должны были 30 ноября, чтобы 01 декабря вступил в силу и не разрывал месяц", — резюмировал нардеп.

Изначально же планировалось, что закон вступит в силу 1 декабря и по новым ставкам необходимо будет начать платить уже с 1 января 2025 — за прошедший полный месяц (декабрь 2024).

Теперь же, учитывая срок публикации закона, он вступит в силу уже с 29 ноября. Таким образом, военный сбор по новой "ставке" должен быть удержан только за 2 дня ноября.

Высказался по этому поводу и глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он подтвердил, что закон вступит в силу 29 ноября и пообещал, что будут опубликованы дополнительные разъясненения по поводу всей этой неразберихи.

"Таким образом, ВС (военный сбор — ред.) по новой ставке должен быть удержан только за 2 дня ноября. Что касается ФЛП, мы внесли соответствующую поправку, согласно которой обязательства по уплате ВС по новым ставкам для них будут действовать с 1 января 2025 года, если правка на следующей неделе будет поддержана ВР. Убежден правка будет поддержана", — отметил нардеп.

Повышение налогов в Украине

Законопроект о повышении налогов был представлен еще в июле. Тогда в Кабмине заявили, что такое решение вызвано необходимостью изыскать 500 млрд гривен на финансирование оборонных нужд. Часть средств должны были обеспечить увеличенные налоговые поступления.

Отметим, что президент Владимир Зеленский 43 дня не подписывал законопроект №11416д о повышении налогов задним числом, потому что в Украине работала миссия МВФ.

В конечном итоге законопроект был подписан Владимиром Зеленским 28 ноября. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, этот закон должен пополнить государственную казну на 8 миллиардов гривен в текущем году и более чем на 130 миллиардов в следующем.

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