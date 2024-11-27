У Зеленского назвали два условия для начала переговоров с Россией

Москва пока не заинтересована в мире

Плодотворные переговоры Украины и России возможно лишь после нескольких шагов. Они бы стали отправной точкой для дальнейшего урегулирования.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в комментарии Dagens industri. По его мнению, одним из таких шагов — воля обеих сторон на прекращение боевых действий. Кроме того, добавляет Ермак, ситуация должна быть возвращена как минимум к состоянию на 23 февраля 2022 года.

"Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования, поскольку часть Украины была оккупирована до этой даты. Но Россия не проявляет никаких признаков такой готовности, поскольку она продолжает эскалацию:

Путин разместил 11 000 северокорейских солдат на границе с Украиной, с потенциалом увеличения этого числа до 100 000.

Запуск Россией ядерной гиперзвуковой ракеты средней дальности по Днепру на прошлой неделе в сочетании с угрозами Путина о дальнейших ударах.

Это еще раз демонстрирует, что Москва не заинтересована в мире. Каждый российский удар и ядерная угроза должны быть встречены с непоколебимой решимостью. Усиление режима санкций в сочетании с усилением военного и гражданского потенциала Украины, особенно нашей противовоздушной обороны, должно последовать немедленно. Поддержка Украины перед лицом этих вызовов должна быть постоянной, прочной и долгосрочной", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, хотят ли украинцы заморозки конфликта и готовы ли принять переговоры с РФ.