В сети вспоминают легендарный прорыв Драпатого через блокпост в Мариуполе (видео)

9 мая 2014 года его батальон вошел в Мариуполь

После назначения новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаила Драпатого в сети начали показывать его легендарный прорыв в Мариуполе в 2014 году.

Как видно на видео, украинский танк прорвал оборону оккупантов на одной из улиц Мариуполя, а за ним последовало еще несколько наших танков.

"Легендарный прорыв Драпатого на БМП в Мариуполе в 2014 году. Комбат врывается в движ. Ну, красава", — пишут в сети.

Отметим, что в начале Антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины Михаил Драпатый (позывной "Рубин") был майором и командовал 2-м механизированным батальоном 72-й бригады.

9 мая 2014 этот батальон вошел в Мариуполь Донецкой области, чтобы освободить заложников, которых в отделении милиции удерживали оккупанты. Видео из БМП Драпатого, прорывающей баррикаду на улице города, стало вирусным в интернете.

Во время полномасштабного вторжения России войска Драпатого остановили наступление российских оккупантов на Кривой Рог, контратаковали и продвинулись вглубь обороны противника на расстояние 6-23 км, освободив ряд населенных пунктов Херсонской и Днепропетровской областей.

Напомним, что в 2021 году посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вручила Драпатому меч королевы как лучшему выпускнику Института государственного военного управления при Университете обороны Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов прокомментировал слухи о своей отставке.