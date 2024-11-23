"Должны быть в окопах": Зеленский высказался по поводу изменений в управлении ВСУ

Назвал одну из главных задач Главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генералы Вооруженных Сил Украины должны быть в окопах, а те, кто не там – не генералы. Это заявление прозвучало на фоне изменения подходов к управлению в ВСУ, изложенных в Плане стойкости.

Как отметил президент на Третьей международной конференции Grain from Ukraine, второй пункт этого плана заключается и в уменьшении бюрократии в военной отрасли.

"Генералы должны быть в окопах. Генерал, который не был в окопе, для меня – не генерал, несмотря на опыт", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что одна из главных задач главкома ВСУ – уменьшение бюрократии в армии. Уже к концу ноября обещают представить концепцию реформирования управления ВСУ.

"При всем уважении, сегодня самая сложная ситуация на переднем крае, в окопе. Генералы должны быть в окопах. Вот такая война", — сказал Зеленский.

В то же время, по его словам, моральное состояние военного сейчас самое важное.

"И если, но это уже решать военным, если переход к системе на "корпус-бригада", которую они предлагают на сегодняшний день — это уменьшение вот этого расстояния от генерала до солдата, если бюрократичность эта уменьшится, пусть делают так", — резюмировал президент.

Напомним, по словам Зеленского, у Украины есть все шансы завершить войну уже в следующем году. В январе 2025 года наше государство увидит план будущего президента США Дональда Трампа, который обещал остановить эту войну.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что война в Украине могла закончиться еще в 2022 году, но этому помешали партнеры. Контрнаступление в Харьковской области было настолько успешным, что реально могло завершить войну, говорят в ВСУ.