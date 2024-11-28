Первая область Украины ликвидировала МСЭК. Что будет вместо комиссии

Сотрудникам комиссии предложат другие должности

В Харьковской области был ликвидирован Областной центр медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Харьковщина стала первым регионом в Украине, который поддержал решение СНБО и президента по ликвидации МСЭК.

Соответствующее решение принял Харьковский областной совет. Об этом сообщила депутат облсовета Галина Куц.

"Харьковский областной совет проголосовал за прекращение этой структуры путем присоединения ее к Харьковской областной больнице. Увидим, что из этого выйдет", — написала она.

Планируется, что после этого действующему персоналу МСЭК предложат должности врачей, никакие другие занимать они не смогут. Функции МСЭК тем временем перейдут к экспертным командам, которые будут созданы в кластерных и сверхкластерных больницах.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО по фактам многочисленных нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для должностных лиц поручил ликвидировать эту систему. По его мнению, ответственность должны понести в центральных органах власти по вертикали контроля за МСЭК.

25 октября Кабинет министров утвердил план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди медико-социальных экспертных комиссий. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что МСЭК в том виде, как они существуют, будут ликвидированы уже в этом году.

20 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №12178, которым предлагается ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии. Проект закона предлагает с 1 января 2025 года заменить МСЭК командами врачей-практиков.