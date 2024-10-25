Будут не только проверки: Кабмин утвердил план по ликвидации МСЭК

Правительство четко прописало сроки

Кабинет министров утвердил план противодействия коррупционным и другим правонарушениям среди медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Это было сделано во исполнение решений СНБО и президента насчет ликвидации МСЕК.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он подчеркнул, что МСЭК в том виде, как они существуют, будут ликвидированы уже в этом году.

По его словам, будет создана группа для пересмотра решений, которые принимали МСЭК. Премьер подчеркнул, что следующие три месяца будут продолжаться проверки.

Также Шмигаль сообщил, что в ноябре Минздрав и Минцифры представят решение по цифровизации прохождения всех этапов МСЭК. Кроме того, Пенсионный фонд вместе с ГБР, Нацполицией и СБУ должны провести быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов, а Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно вынести на рассмотрение правительства законопроекты о комплексной реформе МСЭК.

"В этом плане очень четко прописаны сроки и ответственные за его выполнение. Этот вопрос должен быть среди приоритетных для всех министерств и лично министров. По результатам исполнения решений президента и СНБО будут соответствующие выводы", — отметил премьер.

За МСЭК взялись и в регионах

В свою очередь начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что семь МСЭК области получили новых руководителей. По его словам, после инициированной проверки, проведенной Департаментом здравоохранения Ровенской ОГА совместно с правоохранителями, там были заменены руководители. На их место назначены исполняющие обязанности.

Коваль подчеркнул, что в остальных медико-социальных экспертных комиссиях области проверка еще продолжается. Решения по их руководителям будут приняты впоследствии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО по фактам многочисленных нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для должностных лиц поручил ликвидировать эту систему. По его словам, ответственность должны понести в центральных органах власти по вертикали контроля за МСЭК. Министр здравоохранения Виктор Ляшко уже уволил руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии.