Первый день на должности: новые лидеры ЕС встретились с Зеленским (эксклюзивные фото)

Визит не был анонсирован

Новые лидеры Европейского союза в первые часы пребывания на своих должностях посетили Киев с необъявленным визитом. Там они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил Зеленский в своем telegram-канале. В украинскую столицу прибыли новые глава дипломатии ЕС Кая Каллас, глава Евросовета Антониу Кошта, а также комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

"Такое символическое начало работы отражает главные приоритеты для всех нас в Европе", — написал президент Украины после брифинга с Коштой.

На брифинге побывал корреспондент Телеграфа Ян Доброносов.

Кроме того, Зеленский отметил, что обсудил с Каллас вопросы передачи систем ПВО.

Как известно, летом 2024 года прошли общеевропейские выборы, в результате которых было назначено новое руководство институций ЕС. Бывая премьер Эстонии Каллас сменила Жозепа Борреля на посту верховного представителя ЕС по делам внешней политики и безопасности. Бывший премьер Португалии Кошта сменил Шарля Мишеля на посту главы Евросовета.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на второй срок, что в истории ЕС случается впервые.

Напомним, ранее "Телеграф" детально рассказывал о том, кто стал новыми лидерами ЕС и как это отразится на Украине.